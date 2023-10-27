Зрадник Медведчук обзавівся новою яхтою. Фото:

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Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді депутат Верховної Ради, обзавівся дорогою яхтою.

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Кум російського диктатора володимира путіна став власником швидкісної яхти Pershing 9X італійського виробника Ferretti Group. Її вартість становить 9 млн 627 тис. дол., а спустили судно «Amore Mio» на воду у 2023 році. Про це пише російське видання «Верстка».

Зазначається, що російську митницю яхта під прапором Палау пройшла 26 липня, а її відправником є компанія Lavel Fzco з Об'єднаних Арабських Еміратів. Одержувачем розкішного судна в росії стало акціонерне товариство «Ренесанс».

Висновки аудиторів від 24 лютого 2021 року вказують, що власником цієї компанії була дружина Медведчука Оксана Марченко. Її фірма оформила процедуру «тимчасового ввезення» яхти.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info інформували, що попри суду в Україні не арештували активи державного зрадника Віктора Медведчука і вони змінили власників. За даними розслідувачів, правоохоронці «забули» занести документи про арешт до державного реєстру.

Джерело: «Верстка»