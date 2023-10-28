Ізраїльська авіація ліквідувала голову повітряного угруповання ХАМАС. Фото:

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Армія оборони Ізраїлю завдала удару по голові повітряного групування ХАМАС Асему Абу Ракабі.

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По ворожій цілі відпрацювали винищувачі, а знищення топ-терориста підтвердила воєнна розвідка. Бойовик відповідав за БаЛА, параплани, повітряне виявлення й протиповітряну оборону бойовиків. Про це повідомила прес-службу ЦАХАЛу.

Зазначається, що цей ватажок ХАМАС брав участь у плануванні масового вбивства в населених пунктах навколо Сектора Газа 7 жовтня. Він керував терористами, які проникали в Ізраїль на парапланах, і відповідав за атаки безпілотників на пости Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, 22 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що винищувачі ЦАХАЛу знищили заступника начальника артилерійськими силами терористів ХАМАС Мухаммеда Катмаша. Бойовик відповідав за артилерійські операції у Центральній бригаді в Секторі Газа.