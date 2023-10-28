Байден і Сі Цзіньпін зустрінуться у листопаді – Associated Press

https://racurs.ua/ua/n188768-bayden-i-si-czinpin-zustrinutsya-u-lystopadi-associated-press.html

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Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін про зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці APEC, який відбудеться у листопаді в Сан-Франциско.

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Про це пише Associated Press з посиланням на обізнаний з підготовкою зустрічі американського посадовця. Пекін і Вашингтон досягли «принципової згоди» провести зустріч лідерів країн на полях саміту. Точний день зустрічі та деталі ще не погоджені.

Раніше про ймовірність такої зустрічі опублікували The Washington Post. Офіційно Китай ще не підтверджував, що Сі Цзіньпін особисто поїде на саміт APEC у Сан-Франциско. Подія відбуватиметься з 11 до 17 листопада.

Нагадаємо, 27 жовтня Байден прийняв міністра закордонних справ КНР і голову канцелярії комісії Центрального комітету китайської Компартії у закордонних справах Вана Ї. Перед тим топ-дипломат Китаю зустрічався також із держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником з нацбезпеки Джейком Салліваном.