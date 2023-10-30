У Франції арештували путінського олігарха - підозрюють у порушенні санкцій ЄС

https://racurs.ua/ua/n188853-u-franciyi-areshtuvaly-putinskogo-oligarha-pidozruut-u-porushenni-sankciy-ies.html

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Суд в понеділок розпорядився взяти під варту російського олігарха Олексія Кузьмічова.

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Національна фінансова прокуратура Франції звинувачує його в податковому шахрайстві й порушенні санкцій, повідомила французька газета Le Monde.

Кузьмічов перебуває в європейських санкційних списках із березня 2022 року. Він є основним акціонером «Альфа-груп», до якого входить «Альфа-банк», один з найбільших російських платників податків. Крім того, ЄС називає Кузьмічова близьким до російського президента путіна.

Журнал Forbes оцінює статки олігарха в майже 6,5 млрд дол. Минулого року французька влада конфіскувала дві яхти Кузьмічова, пришвартовані на півдні Франції. Арешт однієї з яхт був скасований у жовтні 2022 року через процесуальні помилки.

Джерело Бі-бі-сі, близьке до бізнесмена, підтвердило інформацію про обшуки і відзначило, що десятки поліцейських приїхали за різними адресами, пов’язаними з Кузьмічьовим.

Співрозмовник Бі-бі-сі вважає, що обшуки у Кузьмічьова пов’язані також із звинуваченням в обході санкцій.

Le Monde пише, що в ході обшуків, що проходили серед іншого в паризькому будинку бізнесмена та на його віллі в Сан-Тропе, було виявлено пачки грошей.

Згідно з публікацією Le Monde, на момент набрання чинності санкціями у березні минулого року Кузьмічьов уже перебував у Франції. Крім того, він має сімейні зв’язки в країні.

Торік у грудні обшук проходив у лондонському особняку ще одного засновника «Альфа-груп» Михайла Фрідмана. Бізнесмена підозрювали у змові з метою обійти санкції, відмивання грошей та лжесвідчення.

У вересні 2023 Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) припинило розслідування щодо Фрідмана.

Бізнесмен пізніше сказав The Times, що NCA, яке проводило операцію в його будинку, діяло «невиправдано і безглуздо».

Юристи визнають, що рейд був незаконним, тому Фрідману мають відшкодувати збитки за незаконне проникнення в будинок, сплатити судові витрати, а також повернути вилучені готівки, повідомляла The Times.