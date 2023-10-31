МЗС підтвердило загибель 21 українця в Ізраїлі, ще один — зник безвісти

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Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський сьогодні повідомив про загибель 25 українців в його країні. Міністерство закордонних справ України підтверджує загибель 21 громадянина в Ізраїлі та ще чотирьох (серед яких троє дітей) — у Секторі Газа. Також там шестеро поранених.

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З числа загиблих нам відомо про 25 громадян України, які загинули внаслідок нападу терористів, — поінформував Бродський під час прес-конференції.

За його словами, більшість українців мали подвійне громадянство, і їхні сімʼї перебували в Ізраїлі. Також Бродський підтвердив, що з приводу двох загиблих громадян зверталися, щоб поховати в Україні. Водночас більшість загиблих поховають в Ізраїлі, оскільки там живуть їхні родини.

Водночас спікер МЗС Олег Ніколенко в коментарі «Укрінформу» повідомив, що Київ наразі офіційно підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця.

МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. Одна людина вважається зниклою безвісти. У Секторі Газа — четверо загиблих, серед яких троє дітей, і шестеро поранених, — зазначив речник.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня палестинське ісламістське угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. Єрусалим офіційно оголосив стан війни, мобілізував 300 тис. резервістів та почав наземну операцію.