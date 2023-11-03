Ізраїль припинив попереджати рф про удари по Сирії – Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n188975-izrayil-prypynyv-poperedjaty-rf-pro-udary-po-syriyi-bloomberg.html

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Армія оборони Ізраїлю посилила авіаудари по підтримуваних Іраном бойовиках на території Сирії, які наблизилися до ізраїльського кордону та припинила попереджати росію про ці атаки.

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Як пише впливове видання Bloomberg, ця зміна, про яку повідомляють обізнані із ситуацією джерела, разом з активізацією атак, погіршує і без того неспокійні відносини між Ізраїлем та росією.

30 жовтня військові літаки ЦАХАЛу розбомбили сирійську військову базу в південній провінції Дараа. П’ятьма днями раніше Ізраїль завдав удару по складу зброї на великій сирійській базі на півдні країни, де іранські офіцери і бойовики угруповання «Хезболла» перебувають разом з військами Сирії. Ізраїльські військові літаки також завдали удару по радарах повітряного спостереження на сусідньому об'єкті.

Члени російської військової поліції час від часу присутні на об'єкті поруч з цією базою. Невідомо, чи були вони там, коли Ізраїль завдав удару. Сирійські військові визнали обидві атаки, — вказує Bloomberg.

Міністерство оборони Ізраїлю відмовилося коментувати нещодавню відсутність попереджень і те, чи були скинуті листівки на сирійські сили перед ударом.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну рф посилила свій союз з Іраном, що призвело до загострення відносин з Ізраїлем. Війна проти ХАМАС, який керує Газою і підтримується Іраном, ще більше віддалили Єрусалим від москви.