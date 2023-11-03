Уряд рф запровадив «особливий військовий облік» для ув'язнених

https://racurs.ua/ua/n188992-uryad-rf-zaprovadyv-osoblyvyy-viyskovyy-oblik-dlya-uv-yaznenyh.html

Ракурс

Російський уряд вніс зміни до положення про військовий облік, згідно з яким люди, які відбувають термін у місцях позбавлення волі, не підлягали військовому обліку, повідомляють пропагандисти ТАСС із посиланням на документ.

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Тепер ув’язнених ставитимуть на «особливий військовий облік» без їхньої особистої явки до військкомату, медогляду, медобстеження та психологічного відбору, випливає з документа.

Вести цей облік будуть військкомати за місцем знаходження колоній та СІЗО. Планується, що відповідні списки будуть містити інформацію про ім’я, дату та місце народження ув’язненого, статтю, за якою його було засуджено, відомості про вид покарання, а також про установу, де засуджений відбуває термін. Звіряти списки особливого військового обліку з документами військового обліку військкоматів пропонується не рідше одного разу на рік.

Ввести «особливий військовий облік» для тих, хто відбуває термін у місцях позбавлення волі Міноборони рф, запропонувало у вересні 2023 року.

З літа 2022 року російських ув’язнених активно вербують для участі у війні в Україні, обіцяючи їм помилування та грошові виплати. З лютого 2023 ув’язнених почали вербувати від імені Міноборони рф.

У червні кремлівський диктатор путін підписав закон, який дозволяє військовим укладати контракти з ув’язненими, а також звинуваченими та підозрюваними у скоєнні злочинів.