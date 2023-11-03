Дубінському вручили підозру

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Ракурс

СБУ та ДБР вручили підозру народному депутату Олександру Дубінському.

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Йому закидають організацію схеми виїзду за кордон для брата своєї цивільної дружини (ст. 332 ККУ). Санкція статті — до семи років ув’язнення.

СБУ та ДБР заявляють, що зібрали доказову базу на чинного народного депутата.

Раніше правоохоронці повідомляли про проведення обшуків у спільників Дубінського.

У повідомленні СБУ вказано, що, за матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити «потрібних людей» у систему «Шлях» нібито як волонтерів.

Частину документів, необхідних для втечі «клієнта» з України, народний депутат зберігав у свого експомічника — депутата Київської облради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації.

Під час обшуків вилучили флешки та мобільники з доказами незаконної діяльності, а також документи, які використовували для внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях».