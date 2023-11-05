Міністр оборони доручив розслідувати загибель військових 128-ї ОГШБр

Російський ракетний удар 3 листопада забрав життя військових 128-ї ОГШБр, фото: 128 ОГШБр

https://racurs.ua/ua/n189024-ministr-oborony-doruchyv-rozsliduvaty-zagybel-viyskovyh-128-yi-ogshbr.html

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Міністр оборони України Рустем Умєров доручив Головній інспекції Міноборони провести повну перевірку за фактом загибелі військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади (ОГШБр).

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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Умєрова вчора, 4 листопада.

Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося, — наголосив Умєров.

Також міністр висловив співчуття сім’ям загиблих військових.

Наш ворог — підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів, — додав Умєров.

Вчора ввечері у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ з’явилося повідомлення, що російські війська 3 листопада завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї ОГШБр у прифронтовому селі Запорізької області.

Зазначалося, що в результаті російського удару загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали місцеві мешканці.

Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита вчора на своїй Фейсбук-сторінці також опублікував повідомлення про загибель військових 128-ї ОГШБр.

Прошу всіх краян, громади, підприємців у закладах громадського харчування утриматись у наступні кілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо, — зазначив він. — Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування загиблих воїнів.

Кількість загиблих військових не уточнюється.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерело в МВС повідомило, що російський ракетний удар стався 3 листопада близько 10.00−11.00 під час вручення нагород бійцям ЗСУ на території прифронтової зони Запорізької області.

Внаслідок влучання ракети в місце, де власне відбувалось нагородження, загинуло попередньо понад 20 військових, в тому числі колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Возний Володимир Миколайович, нещодавно переведений на службу в РТЦК Запорізької області, — зазначив співрозмовник видання.

Джерело: Рустем Умєров, СтатКом ЗСУ, Віктор Микита, «Українська правда»