Скільки «калібрів» можуть одночасно запустити рашисти, розповіли в ОК «Південь»

Рашисти періодично обстрілюють Україну ракетами «Калібр», фото: «РБК-Україна»

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Росіяни здатні одночасного запустити до 56 ракет типу «Калібр».

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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла очільниця об'єднаного прес-центру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ».

Гуменюк наголошує, що ворог ще зберігає потужний потенціал, і рівень ракетної загрози Генштаб оцінює як високий попри розосередження російського корабельного угруповання після удару по судноремонтному заводу в Керчі та відсутність ракетоносіїв у Чорному морі.

Тут ворога недооцінювати не можна, у нього багато ракетоносіїв — і надводних, і підводних, які здані наносити ураження, готові до застосування і можуть бути застосовані. Попри те, що зараз під час потужних штормів вони заховані в бухтах, у ворога вистачає підступності бити і безпосередньо з бухт, не зважаючи на те, що цим вони можуть наразити на серйозну загрозу свій особовий склад, — наголошує вона.

Тому рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генштаб оцінює як високий в постійному сенсі, а при виході ракетоносіїв на чергування він підвищується, — додала Гуменюк.

Джерело: «Укрінформ»