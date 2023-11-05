Мені знадобиться 24 хвилини, щоб переконати Трампа - Зеленський

https://racurs.ua/ua/n189046-meni-znadobytsya-24-hvylyny-schob-perekonaty-trampa-zelenskyy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський вважає, що йому знадобиться 24 хвилини, щоб переконати Дональда Трампа у тому, що він не зможе припинити війну, домовившись із путіним.

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Про це глава держави заявив в інтерв’ю NBC News.

Президент Байден був тут і він, я думаю, зрозумів деякі деталі, які ви можете зрозуміти, тільки перебуваючи в Україні. Тож я запрошую президента Трампа. Якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться 24 хвилини, не більше, щоб пояснити йому, що він не зможе керувати цією війною. Не зможе домовитися про мир з путіним, якщо він не готовий віддавати наші території та нашу незалежність цій жахливій людині, — сказав Зеленський.

На думку президента, вирішальну роль у підтримці України все ж відіграватиме не позиція президента, а підтримка американського суспільства.

Ми не довіряємо терористам, — так Зеленський відповів на питання про можливість мирних переговорів з росією в цьому інтерв’ю.

Станом на зараз Трамп випереджає чинного президента США Джо Байдена у п’яти найважливіших штатах, які визначатимуть переможця виборів, свідчить опитування The New York Times і Сієнського коледжу. Вибори президента відбудуться у США наступного року.