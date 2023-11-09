Консулка України надавала візи до країн ЄС нелегалам з терористично ризикових країн Азії

https://racurs.ua/ua/n189159-konsulka-ukrayiny-nadavala-vizy-do-krayin-ies-nelegalam-z-terorystychno-ryzykovyh-krayin-aziyi.html

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У Києві викрили консулку України, яка надавала українські візи до країн ЄС нелегалам з «терористично ризикових» країн Азії.

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Консулку вже відкликали із закордонного відрядження, повідомили «Суспільному» у пресслужбі МЗС.

Перебуваючи на посаді в дипломатичній установі, зловмисниця за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України.

Для цього посадовиця оформлювала своїм клієнтам візи для в’їзду до нашої держави як студентів українських вишів.

Вартість такої «послуги» — до 3 тис. дол. з одного нелегала.

Жінка незаконно надавала українські візи, зокрема, мешканцям Пакистану, Бангладешу й інших країн із так званого переліку «країн міграційного ризику». За даними правоохоронців, жінка вносила неправдиві відомості до електронних реєстрів.

До незаконної діяльності фігурантка залучила двох іноземців. Вони підшукували клієнтів, домовлялися з ними про «умови поїздки» та передавали гроші організаторці схеми.

Одержані «прибутки» консулка витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі Києва та в Одесі. Зловмисниці загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.