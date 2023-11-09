Угорщина запропонувала замість членства в ЄС надати Україні привілейоване партнерство. Фото:

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Угорщина пропонує замість членства в Європейському Союзі надати Україні «привілейоване партнерство».

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У Будапешті вважають, що зараз немає способу і можливості почати переговори про вступ України до ЄС, тому Києву варто запропонувати привілейоване партнерство. Там переконують, що нібито немає ні способу, ні можливості почати переговори про вступ України до Євросоюзу. Про це заявив очільник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, передає Hirado.

За його словами, попри те, що Угорщина солідарна з Україною, якій вона також надає значну фінансову та гуманітарну підтримку, це не змінює того, що Київ нібито не виконав умов, які необхідні для початку перегорів про вступ до блоку.

Гуляш при цьому не пояснив, що дасть для України це привілейоване партнерство.

Ми повинні погодитися з колишнім комісаром Євросоюзу Юнкером, який говорить, що прийняття України було б величезною помилкою і помилкою, — наголосив він.

Нагадаємо, 8 листопада керівник Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Вона наголосила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав Євросоюз, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав звіт з рекомендаціями Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Джерело: Hirado