Шуфричу продовжили строк запобіжного заходу

Нестор Шуфрич, фото: «Олигарх Медиа»

https://racurs.ua/ua/n189200-shufrychu-prodovjyly-strok-zapobijnogo-zahodu.html

Ракурс

Нестору Шуфричу — народному депутату від забороненої партії «ОПЗЖ» — Печерський райсуд Києва продовжив до 15 грудня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляє видання «Суспільне».

Про продовження дій чинного запобіжного заходу Шуфричу просив прокурор. Водночас адвокати політика просили обрати альтернативний запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою.

Захист Шуфрича також долучив два листи від народних депутатів — Олександра Колтуновича та Григорія Мамки — про готовність взяти його на поруки.

Адвокат Шуфрича відмовився коментувати рішення суду не прочитавши ухвалу, однак заявив, що подаватимуть апеляцію. За його словами, підозра Шуфричу «не співвідноситься» зі статтею Кримінального кодексу «державна зрада».

Шуфрич був народним депутатом України низки скликань, починаючи з 1998 року. До нинішнього складу парламенту він був обраний у 2019 році від партії «Опозиційна платформа — За життя».

15 вересня цього року він отримав підозру у державній зраді.

Джерело: «Суспільне»