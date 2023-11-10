Bloomberg: країни Євросоюзу виступили за «поступовіший підхід» до використання російських заморожених активів

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Декілька країн Євросоюзу, у тому числі Франція, Німеччина, Італія та Бельгія, насторожено поставилися до пропозиції Єврокомісії, яка закликала прискорити узгодження плану щодо використання доходів від заморожених російських активів на допомогу Україні.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За їхніми даними, на закритому засіданні ключові країни ЄС виступили за «поступовіший підхід» до використання російських активів. Вони запропонували спочатку розробити документ незаконодавчого характеру, а потім вибрати юридично обґрунтовану формулу щодо використання доходів від активів, щоб не створити загрози фінансовій стабільності.

Єврокомісія, за даними агентства, під час засідання наполягала на тому, щоб механізм використання активів представили в найближчі тижні. Своєю чергою, уряд Франції вважає, що план потребує доопрацювання і розраховує на прогрес до кінця року.

Насторожено до прискореної роботи щодо подання пропозиції поставився й головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, додали співрозмовники Bloomberg.

Європарламент у листопаді ухвалив резолюцію, в якій, серед іншого, депутати закликали європейські країни швидше знайти правові шляхи для використання заморожених російських активів на відновлення України.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну країни Заходу заморозили приблизно половину золотовалютних резервів Банку росії — 300 млрд дол. Бельгія, де знаходиться значна частина заморожених активів (180 млрд), оголосила у жовтні, що передасть Україні 1,7 млрд євро податків, отриманих із доходів від російських активів.