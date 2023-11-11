Робота української ППО. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n189230-raketnyy-udar-po-kyievu-viyskovi-poyasnyly-chomu-tryvogu-ogolosyly-pislya-vybuhiv.html

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Балістичну ракету знищили вранці 11 листопада над територією Київської області.

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Військові зараз з’ясовують, якого типу була ракета — балістична «Іскандер-М» чи зенітна керована С-400. Про це командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив у Telegram.

А наразі хочу подякувати бойовим розрахункам ЗРК «Patriot» за миттєву реакцію при захисті столиці та усім, хто відбивав атаку «Шахедів» у ніч на 11 листопада 2023 року в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Південь» та «Центр», — зазначив він.

А речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також пояснив, чому повітряна тривога була оголошена після вибухів. За його словами, балістичні ракети летять надзвичайно швидко і радіолокаційно вони не такі помітні, як крилаті ракети. У росії на озброєнні є балістичні ракети С-300, С-400, «Іскандер-М» та «Кинджал».

Нагадаємо, вранці 11 листопада в Києві гриміли потужні вибухи і лише після них оголосили повітряну тривогу. До цього пауза між ракетними ударами по столиці протрималася 52 дні. На Київщині вибухова хвиля пошкодила вікна та покрівлю п’яти приватних житлових будинків. Також зафіксовані незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.