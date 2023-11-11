У ЄС закликали Європу бути єдиною у підтримці України, бо допомога Києву з боку США може скоротитися

Віктор Орбан, фото - Politico

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Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що допомога США Україні може скоротитися, тому країни ЄС мають бути політично готові її компенсувати.

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Ми, європейці, які мають необхідні кошти для цього, повинні бути готові, політично кажучи, продовжувати допомагати Україні з огляду на те, що підтримка США, швидше за все, зменшиться, — сказав Боррель, виступаючи на конгресі Партії європейських соціалістів у Малазі.

Боррель також визнав, що перспективи швидкої перемоги України немає, і закликав країни ЄС залишатися єдиними та готовими до тривалого конфлікту, нагадавши, що росія спочатку розраховувала перемогти «протягом кількох тижнів».

Крім цього, Боррель зазначив, що головною гарантією безпеки, яку ЄС може надати Києву, є вступ України до Євросоюзу.

Єврокомісія 8 листопада рекомендувала Раді Європейського Союзу розпочати переговори про прийняття України до Євросоюзу, тепер це рішення мають одноголосно затвердити усі 27 країн ЄС. При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже виступив проти переговорів, заявивши, що Україна «з усякого погляду» не готова до них.

Європейський Союз зможе обійти будь-яке вето Угорщини та надати Україні 50 мільярдів євро допомоги, заявили офіційні представники блоку.

У Сполучених Штатах триває бюджетний процес. Республіканці та демократи сперечаються щодо допомоги Україні. Тим часом США витратили 96% коштів, виділених на допомогу Україні, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.