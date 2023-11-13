Омбудсмен звернувся до СБУ через розголошення Фаріон даних українського патріота з Криму

Ірина Фаріон, фото: ВО «Свобода»

https://racurs.ua/ua/n189308-ombudsmen-zvernuvsya-do-sbu-cherez-rozgoloshennya-farion-danyh-ukrayinskogo-patriota-z-krymu.html

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до СБУ через інцидент з розголошенням мовознавицею та екс-нардепом Іриною Фаріон особистих даних проукраїнського студента з Криму, який в результаті потрапив до рук репресивних органів окупантів.

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Про це Лубінець сьогодні, 13 листопада, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

У зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до Служби безпеки України для належного реагування! Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку. Ніхто не повинен нехтувати безпекою інших громадян!, — зазначив омбудсмен.

Фаріон 8 листопада опублікувала скріншот електронного листа з відкритими персональними даними студента з Криму. Сьогодні стало відомо, що юнаком «займається» окупаційний «Центр боротьби з екстремізмом» російського мвс.

Лубінець наголошує, що Фаріон — депутат Верховної Ради VII скликання — і мала б знати про важливість захисту персональних даних, проте публічно надала прізвище, ім’я та місце навчання студента, які дали змогу росіянам його ідентифікувати.

Це може мати й вже має (!) наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента. Втім, вона, з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам. Результат очевидний! — наголосив омбудсмен.

Фаріон у своєму Telegram-каналі вже відреагувала на цю ситуацію.