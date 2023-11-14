Російські «Шахеди» вдарили по Харківщині, є руйнування. Фото:

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Ракурс

Атака дронів-камікадзе відбулася на Харківську область ввечері 13 листопада.

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Окупанти атакували Ізюмський район шістьма ударними безпілотниками типу Shahed. Близько 22.00 були влучання по цивільному підприємству, виникла пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 14 листопада повідомив у Facebook.

Також за словами очільника області, 13 листопада ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти області. Росіяни гатили по Козачій Лопані Харківського району, Стариці та Вовчанську Чугуївського району, Дворічній, Синьківці, Петропавлівці, Іванівці, Берестовому та інших населених пунктах Куп’янського району.

У Куп’янську обстрілами пошкоджено будівлі молочного комбінату, але ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада російські окупанти запустили з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї рф дев’ять БПЛА «Shahed-136/131». Сім дронів вдалося знищити силами та засобами Повітряних сил та ППО України.