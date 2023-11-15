Україна не може дозволити собі заморожений конфлікт, заявив Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n189382-ukrayina-ne-moje-dozvolyty-sobi-zamorojenyy-konflikt-zelenskyy.html

Ракурс

Україна не може дозволити собі патову ситуацію на фронті та заморожений конфлікт.

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Зараз на фронті немає патової ситуації. Вона може виникнути, якщо конфлікт заморозиться, адже це буде та сама війна, однак без можливості на відповідь ворогу. У такому випадку доведеться воювати наступним поколінням — нашим дітям та внукам. Про це президент України Володимир Зеленський 15 листопада заявив африканським журналістам, передає Офіс президента.

Глава держави наголосив, що Україна прагне закінчити цю війну з росією, бо «ми хочемо миру». Однак, за його словами, потрібно зробити так, «щоб зло постраждало».

Патова ситуація — це тимчасова слабкість. Якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні її закінчити, — зазначив він.

За його словами, якщо рф виконає один пункт «формули миру» — повагу до територіальної цілісності та статуту ООН, вона виведе війська з нашої території. Це й буде закінченням війни.

Так, це ще не повернення справедливості, тому що потрібно щось робити з тим, що вони тут накоїли. Це не вирішить усіх питань, але це точно вже закінчення війни, — додав президент.

Нагадаємо, у вересні Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН навів «приклад конкретних дій, які мають бути реалізовані, щоб архітектура безпеки була міцною». Також він запропонував реформи для ООН, адже «всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною».