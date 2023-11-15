Іран не планує вступати у війну проти Ізраїлю, пише Reuters. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189384-iran-ne-planuie-vstupaty-u-viynu-proty-izrayilu-reuters.html

Ракурс

Іран не планує напряму втручатися у війну між Ізраїлем та ХАМАС.

.

На початку листопада верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї у Тегерані заявив очільнику ХАМАС Ісмаїлу Ханії, що країна не буде напряму втручатися у війну між Ізраїлем та палестинськими бойовиками. Також Іранський лідер заявив, що його нібито не повідомляли про спланований напад ХАМАС на Ізраїль, який відбувся 7 жовтня. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на трьох високопосадовці, які представляють обидві сторони.

Зазначається, що під час тієї зустрічі іранський лідер тиснув на співбесідника, аби той заглушив ті палестинські голоси, які публічно закликають Іран і ліванське угруповання «Хезболла» відкрито приєднатися до битви проти Ізраїлю всіма своїми силами.

Також Reuters пише, що «Хезболла» була заскочена зненацька нищівним нападом ХАМАСу на Ізраїль. Цих бойовиків навіть не було близько ізраїльського кордону, їх довелося екстренно викликати.

Джерела переконують, що іранська влада планує й далі використовувати свою мережу збройних угруповань, включаючи «Хезболлу», для ракетних і безпілотних атак на цілі Ізраїлю та США на Близькому Сході.

Нагадаємо, у жовтні ізраїльська влада заявляла, що Армія оборони Ізраїлю може завдати потужного удару по Ірану в тому випадку, якщо ліванське угруповання «Хезболла» вирішить відкрити проти Ізраїлю другий фронт на півночі країни. Цих терористів підтримує іранський уряд.

Джерело: Reuters