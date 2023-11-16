На Арестовича відкрили кримінальне провадження - нардеп

https://racurs.ua/ua/n189406-na-arestovycha-vidkryly-kryminalne-provadjennya-nardep.html

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Народна депутатка Наталія Піпа повідомила, що на екс-радника голови Офісу президента Олексія Арестовича відкрили кримінальне провадження.

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Наприкінці жовтня 29 народних депутатів звернулись у поліцію щодо екс-радника Офісу президента Арестовича за неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке він через суд направив у Держбюро розслідувань.

Зокрема він звинуватив Піпу у порушенні рівноправності громадян за мовною ознакою через її заяву в поліцію щодо виконавця російського року в центрі Львова.

Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрили кримінальне провадження щодо Піпи. Справу розглядатимуть за статтею про порушення рівноправності громадян за мовною ознакою.

Піпа та інші нардепи покликаються на ЗУ № 2310-IX, що вводить строгі обмеження щодо публічного використання музичного продукту росії та мораторій Львівської обласної ради від 2018 року, який забороняє будь-яке публічне використання російськомовного культурного продукту.

2 червня у центрі Львова неповнолітній вуличний музикант із Одеси Олександр І. виконував пісню російського рок-музиканта Віктора Цоя. На це відреагувала Наталія Піпа, яка проходила повз, і попросила припинити співати мовою окупанта. На це музикант відреагував агресивно й спілкувався російською мовою, тож депутатка викликала поліцію і написала заяву. Правоохоронці склали адмінпротокол про дрібне хуліганство. Пізніше Олександр І. опублікував відео, у якому вибачився за ненормативну лексику. 27 липня Галицький районний суд Львова визнав його винним у дрібному хуліганстві та обмежився попередженням.

Після розголосу інциденту в соцмережах на це відреагував Арестович, який став на захист хлопця. 4 серпня Арестович написав заяву в ДБР із проханням відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Піпи за ч. 2 ст. 161 за розпалювання національної ворожнечі. Втім ДБР у відкритті провадження відмовило, однак 6 вересня Печерський районний суд Києва зобовʼязав ДБР внести до реєстру досудових розслідувань інформацію про відкриття провадження щодо Піпи.

Це друга спарва проти Арестовича. Національна поліція вже почала досудове розслідування щодо екс-радника Офісу президента через його висловлювання про жінок.