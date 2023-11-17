Тренер-легкоатлет пробігав марафон, щоб шпигувати за ЗСУ

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Ракурс

На Хмельниччині тренер з легкої атлетики пробігав до 50 км за день, щоб шпигувати за ЗСУ.

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Він отримав 15 років тюрми. Контррозвідники СБУ затримали його ще у травні 2022 року.

Як виявилося, 55-річний легкоатлет майже щодня пробігав від 10 до 50 км, щоб відстежувати місця базування та маршрути руху українських військ. Серед основних завдань «бігуна» була розвідка локацій із важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Приховану фото- й відеозйомку він здійснював просто на бігу, прикріплюючи телефон до руки.

Також російський агент розробив для окупантів топографічну схему, в якій позначив координати українських блокпостів на основних автошляхах регіону.

У поле зору російських спецслужб він потрапив як колишній випускник ленінградського військового училища, де навчався за часів СРСР. Потім до 1992 року служив у Таманській дивізії на території рф, а після звільнення з військової служби переїхав в Україну.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив агентові ФСБ 15 років тюрми з конфіскацією майна.