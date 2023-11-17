Велосипедист розминувся зі смертю - Одеський музей показав запис моменту вибуху російської ракети

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Ракурс

Одеський національний художній музей показав запис моменту вибуху російської ракети 5 листопада 2023 року з камер відеоспостереження.

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У музеї зазначили, що на камерах залишився літній час.

На відео видно, як пощастило велосипедисту, який проїхав місце прильоту за півтори секунди до вибуху.

«Ракурс» писав, що увечері 5 листопада російські нацисти завдали удару по центру Одеси. Унаслідок влучання ракети на проїжджій частині Софіївської, прямо біля воріт Худмузею, утворилася вирва.

Під час обстрілу постраждали музей, корпус Медіну і 33 житлові будинки (395 квартир). Вісім осіб отримали поранення.

Комунальники вивезли 90 тонн уламків конструкцій, осколків скла та іншого сміття з місця прильоту. На щастя, трамвайні рейки не постраждали та рух електротранспорту в цьому районі відновили вже 10 листопада.