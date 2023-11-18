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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада, завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Одеському районі Одеської області.
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Про це повідомляє видання «Думская».
В результаті було пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку було оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано.
Джерело: «Думская»
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