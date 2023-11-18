Російські загарбники в ніч на 18 листопада здійснили повітряну атаку по Україні, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n189462-na-odeschyni-vnochi-rashysty-vluchyly-v-obiekt-energetychnoyi-infrastruktury-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада, завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Одеському районі Одеської області.

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Про це повідомляє видання «Думская».

В результаті було пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку було оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано.

Джерело: «Думская»