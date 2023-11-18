Рашисти відбирають техніку у жителів ТОТ, щоб компенсувати свої втрати

Росіяни активно вилучають цивільну техніку на окупованих територіях, фото: «ВотТак»

https://racurs.ua/ua/n189471-rashysty-vidbyraut-tehniku-u-jyteliv-tot-schob-kompensuvaty-svoyi-vtraty.html

Ракурс

Російські загарбники щодня втрачають від 20 до 30 автомобілів в ході бойових дій. Тож окупанти вирішили поповнити свої втрати шляхом грабунку жителів тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Відповідне рішення було закріплено розпорядженням уряду рф від 31.07.2023 № 2059-р. Відповідно до цього розпорядження кремля усі підприємства, які були «націоналізовані» окупантами зобов’язані безплатно передавати загальноросійському псевдогромадському руху «Народный фронт «За россию» техніку за договором пожертви, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що ця псевдогромадська організація є пропагандистським проектом кремля, що виступає прокладкою та має на меті демонструвати «всенародну підтримку» воєнних дій. Її завдання — імітувати добровільну передачу матеріальних засобів до окупаційних військ як з території рф, так і з ТОТ.

Серед техніки, яку вилучають загарбники:

мопеди, мотоцикли та моторолери;

легкові автомобілі;

автобуси;

вантажні автомобілі;

причепи (напівпричепи) до транспортних засобів;

трактори для сільського та лісового господарства;

гусеничні бульдозери та автогрейдери.

У ЦНС зауважують, що присутні у цьом переліку двоколісні транспорті засоби доволі часто можна помітити останнім часом на фронтових відео.

Зважаючи на те, що дані засоби вкрай рідко перебувають на балансі підприємств окупанти вдались до їх вилучення з гаражних кооперативів та приватних домоволодінь, які раніше російські окупаційні адміністрації визнали «безгосподарним майном», — зазначають у ЦНС. — Також транспортні засоби вилучають у громадян яким інкримінують співпрацю з силами оборони України або ж у тих чиє рухоме майно було арештовано російськими силовими органами.

Росіяни все частіше використовують двоколісну техніку для переміщення особового складу, щоб вберегтись від ураження української артилерії та FPV-дронів.