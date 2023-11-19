Російські загарбники відрили на ТОТ «школу блогерів»

https://racurs.ua/ua/n189505-shkolu-blogeriv-vidkryly-rashysty-na-okupovanyh-terytoriyah-cns.html

Ракурс

Російські загарбники зіткнулися з дефіцитом «журналістів» тимчасово окупованих територіях України — більшість місцевих жителів відмовляються співпрацювати з окупантами, тож вони змушені завозити гастролерів з рф для налагодження системи пропаганди в регіоні.

.

Для вирішення проблеми ворог намагається створити «журналістів» з нуля. Про це сьогодні, 19 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Для цього на ТОТ півдня окупанти відкрили «школу блогерів», яка фінансується кремлем. Ворог сподівається відшукати колаборантів з числа студентів, які в пошуках слави погодяться створювати пропагандистський контент, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують — пропаганда є злочином й кожен дотичний до роботи на ворога понесе відповідальність. Повідомити про зрадників можна у спеціальному чат-боті.