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Ракурс
Російські загарбники відрили на ТОТ «школу блогерів»

«Школу блогерів» відкрили рашисти на окупованих територіях — ЦНС

19 лис 2023, 15:59
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Російські загарбники зіткнулися з дефіцитом «журналістів» тимчасово окупованих територіях України — більшість місцевих жителів відмовляються співпрацювати з окупантами, тож вони змушені завозити гастролерів з рф для налагодження системи пропаганди в регіоні.


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Для вирішення проблеми ворог намагається створити «журналістів» з нуля. Про це сьогодні, 19 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Для цього на ТОТ півдня окупанти відкрили «школу блогерів», яка фінансується кремлем. Ворог сподівається відшукати колаборантів з числа студентів, які в пошуках слави погодяться створювати пропагандистський контент, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують — пропаганда є злочином й кожен дотичний до роботи на ворога понесе відповідальність. Повідомити про зрадників можна у спеціальному чат-боті.

Джерело: Ракурс


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