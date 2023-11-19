34 тис. «підручників» завезли рашисти на окуповану Херсонщину

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Рашисти завезли чергову партію макулатури на ТОТ, фото: ЦНС
34 тис. «підручників» завезли рашисти на окуповану Херсонщинуhttps://racurs.ua/ua/n189513-34-tys-pidruchnykiv-zavezly-rashysty-na-okupovanu-hersonschynu.htmlРакурс
Російські загарбники завезли 34 тис. «підручників» до шкіл на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.
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Про це сьогодні, 19 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Загалом окупанти планують завезти в регіон понад 100 тис. примірників пропагандистської макулатури. Очікується, що незабаром в регіон завезуть ще 19 тис. книг, — зазначають у ЦНС.
У ЦНС наголошують, що російські школи на тимчасово окупованих територіях виконують роль промивки мізків й призначені для зміни самоідентифікації українських дітей в межах політики геноциду.
Відтак роль батьків у вихованні дітей в регіоні збільшується, — зазначають у ЦНС й закликають повідомляти про вчителів-колаборантів у спеціальному чат-боті.
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