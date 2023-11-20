Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні не завершиться так швидко, як би хотілося. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n189528-viyna-v-ukrayini-ne-zavershytsya-tak-shvydko-yak-nam-by-hotilosya-zelenskyy.html

Ракурс

Війна в Україні завершиться «не так швидко, як нам хотілося б».

.

Так вважає президент Володимир Зеленський. Він заявив, що українці не мають права опускати руки й припиняти боротьбу проти російського агресора. Про це глава держави заявив під час зустрічі з генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналістами Fox News Бенджаміном Холлом та The Sun Жеромом Старкі, передає Офіс президента.

Глава держави також висловив здивування тому, що люди ставляться до війни в Україні як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз. і «що картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи»

Для нас, для наших воїнів це не кіно. Це наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього, — заявив він.

Також Зеленський подякував представникам медіагрупи за всебічне висвітлення української боротьби з російською агресією та за те, що розповідали про російські звірства попри ризики для себе.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не може дозволити собі патову ситуацію на фронті та заморожений конфлікт, бо в такому випадку з росіянами доведеться воювати наступним поколінням українців.