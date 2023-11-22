володимир путін на онлайн-саміті G20 зробив цинічну заяву. Фото:

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Російський диктатор володимир путін виступив на онлайн-саміті «Великої двадцятки».

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Під час свого виступу воєнний злочинець згадав про війну в Україні, яку сам і безпідставно розв’язав. Більше того, він насмілився говорити про «переговори» та про те, що Кремль він них «не відмовлявся». Також він цинічно заявив, що потрібно «думати, як припинити цю трагедію». Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Військові дії — це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей, та й країни загалом. Безумовно, ми маємо думати про те, як припинити цю трагедію. До речі, росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною, — заявив диктатор.

Також під час виступу на G20 путін заявив, що «стрес у світовій економіці пов’язаний не з росією, а з діями інших великих країн». За словами глави рф, «росія виступає за відновлення духу відкритого та взаємовигідного співробітництва у світі».

Нагадаємо, президент США Джо Байден та голова Держради Китаю Сі Цзіньпін вирішили проігнорувати саміт лідерів країн G20, де вперше з 2021 року планував виступити російський воєнний злочинець володимир путін.