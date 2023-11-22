ОП різко відреагував на висловлювання путіна про переговори. Фото:

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Цинічні висловлювання російського диктатора володимира путіна про мирні переговори з Україною прокоментували на Банковій.

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В Офісі президента зазначили, що країна-агресор рф з 2024 року займається винищенням мирних українців. При цьому росіяни роблять це навмисно, розуміючи свої геноцидні дії. А з початком повномасштабного вторгнення винищення цивільного населення набуло системного, масштабного, тотально руйнівного характеру, бо армія рф бомбардує, атакує ракетами та обстрілює артилерію всю територію України. Про це радник голови ОП Михайло Подоляк 22 листопада написав у Telegram.

Убивці, які холоднокровно вчиняють умисний злочин, усередині нього не думають, як зупинити злочин, — зазначив він та наголосив, що росії нема чим думати й нема що думати про те, як «припинити трагедію в Україні».

За словами Подоляка, єдиним дієвим рішенням Москви було б виведення російських військ з окупованих територій. Лише після того можна було б сісти за стіл та обговорити виплати, компенсації та інші юридичні наслідки війни.

Нагадаємо, 22 листопада під час онлайн-виступу воєнний злочинець та диктатор рф володимир путін згадав про війну в Україні і висловився про «переговори» та про те, що Кремль він них «не відмовлявся». Також він цинічно заявив, що потрібно «думати, як припинити цю трагедію».