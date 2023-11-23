Після тиску США російську нафту припинили перевозити три грецькі компанії

https://racurs.ua/ua/n189638-rosiysku-naftu-prypynyly-perevozyty-try-grecki-kompaniyi.html

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Три грецькі компанії перестали перевозити російську нафту після тиску США.

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В останні тижні транспортування російської нафти припинили грецькі судноплавні компанії Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers, повідомляє Reuters.

Вони транспортували російську нафту протягом десятиліть і продовжували це робити, коли більшість інших західних компаній відмовилися від цього, щоб уникнути все більших санкційних ризиків.

Рішенню грецьких вантажовідправників передувало посилення санкцій США, накладених на постачання російської нафти.

Такий розвиток подій є ударом для росії, вважають у Reuters, оскільки звужує кількість судноплавних компаній, готових транспортувати російську нафту споживачам в Азії, Туреччині, на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці

Раніше Болгарія закрила нафтову лазівку, яка давала змогу рф заробити 1 млрд євро.

Болгарія вирішила припинити імпорт сирої нафти з росії у березні 2024 року, тобто на шість місяців раніше, ніж планувалося, — йдеться у повідомленні 22 листопада.

Зазначається, що уряд країни ухвалив таке рішення, щоб завадити рф обходити західні санкції після того, як стало відомо, що ця лазівка дозволила кремлю залучити додатковий 1 мільярд євро на свої військові дії проти України, повідомило Міненерго.