СБУ ліквідувала зрадника, що втік до росії

https://racurs.ua/ua/n189639-sbu-likviduvala-u-bielgorodi-top-zradnyka-scho-vtik-do-rosiyi-zmi.html

Ракурс

16 листопада у Білгороді вибухнув автомобіль, у якому перебував заступник голови окупаційної «адміністрації» Харківської області Олександр Слісаренко. Від отриманих травм той помер.

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Про те, що СБУ ліквідувала топ-зрадника з Харківщини, який втік у росію, повідомили 23 листопада журналіст Андрій Цаплієнко та видання liga, посилаючись на власні джерела в СБУ.

Слісаренко колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником Харківського антимайдану, а у 2021−2022 роках воював за фейкову ЛНР в складі спецпідрозділу «Рись».

З літа 2022 року він на службі в окупантів рф. Московити зробили його заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Слісаренко причетний до звірств росіян на окупованій території.

СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді, однак він не з’явився на суд. Тому суд сам прийшов до нього. Про підрив Слісаренка російська влада мовчить і сьогодні.