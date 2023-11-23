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Ракурс
СБУ ліквідувала зрадника, що втік до росії

СБУ ліквідувала у Бєлгороді топ-зрадника, що втік до росії — ЗМІ

23 лис 2023, 18:28
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16 листопада у Білгороді вибухнув автомобіль, у якому перебував заступник голови окупаційної «адміністрації» Харківської області Олександр Слісаренко. Від отриманих травм той помер.


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Про те, що СБУ ліквідувала топ-зрадника з Харківщини, який втік у росію, повідомили 23 листопада журналіст Андрій Цаплієнко та видання liga, посилаючись на власні джерела в СБУ.

Слісаренко колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником Харківського антимайдану, а у 2021−2022 роках воював за фейкову ЛНР в складі спецпідрозділу «Рись».

З літа 2022 року він на службі в окупантів рф. Московити зробили його заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Слісаренко причетний до звірств росіян на окупованій території.

СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді, однак він не з’явився на суд. Тому суд сам прийшов до нього. Про підрив Слісаренка російська влада мовчить і сьогодні.

Джерело: Ракурс


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