ЗСУ уразили логістичний центр армії рф. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n189692-zsu-urazyly-logistychnyy-centr-armiyi-rf-ta-rayony-zoseredjennya-okupantiv-genshtab.html

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Збройні сили України завдали росіянам болючих ударів на фронті.

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Так, упродовж доби авіація Повітряних сил ЗСУ завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та логістичний центр росіян. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На передовій тим часом не припиняються бої. Зокрема, українські захисники відбили 13 атак на Куп’янському напрямку, а ще 10 — на Бахмутському напрямку.

Дуже спекотно було на Авдіївському напрямку, де росіяни за підтримки авіації штурмували східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут було відбито понад 30 ворожих атак.

Ще дев’ять штурмів захисники відбили на Мар’їнському напрямку, а на Запорізькому напрямку противник п’ять разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки.

У Генштабі зазначили, що ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Також Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

Нагадаємо, 23 листопада командування Сухопутних військ ЗСУ опублікувало відео, котре показує, як українські військові відбивають позиції поблизу Авдіївки. На кадрах видно, як захисники України в окопах ведуть бій з російськими загарбниками, розмови військових про ситуацію на ділянці зіткнення, а також момент надання допомоги пораненому.