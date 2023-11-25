Тактику росіян під час нічної атаки «Шахедів» розкрили в ЗСУ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189698-taktyku-rosiyan-pid-chas-nichnoyi-ataky-shahediv-rozkryly-v-povitryanyh-sylah.html

Ракурс

Атака «Шахедів» на Київ вночі 25 листопада була наймасовішою з початку повномасштабного російського вторгнення.

.

Ударні БПЛА з Курської області рф полетіли одразу на Київ, а інші, з південно-східного напрямку — літали й кружляли. Вони чекали на інші дрони з Курська, щоб вдарити одночасно по столиці. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону.

66 приблизно — це, власне, Київщина. А от решта — це ті, що підлітали, і по дорозі їх знищували Сили оборони на півдні та сході нашої держави, — заявив він.

Ігнат також відзначив ефективність мобільних вогневих груп у боротьбі з ударними дронами. Сьогодні вночі ці групи знищили близько 40% із загальної кількості «Шахедів».

Цього разу хочемо подякувати мобільним вогневим групам. Це той передовий ешелон, на який і покладене завдання в більшості збивати ці ударні БпЛА для того, щоб зменшити кількість видатку наших зенітно-керованих ракет, — зазначив він.

Повітряники наголосили, що цієї ночі ворог випустив рекордну кількість ударних БПЛА по Україні. Раніше рекордною атакою за кількістю дронів була новорічна ніч, тоді росіянами були запущені 45 ударних безпілотників.

Нагадаємо, вночі 25 листопада армія рф запустила з Приморсько-Ахтарська та району Курської області росії 75 ударних дронів, але сили ППО спрацювали бездоганно — знищили 74 із 75 БПЛА. Лише над Київщиною вночі знищили 66 російських дронів.