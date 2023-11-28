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Ракурс
Мінфін США попередив порушників цінової стелі для російської нафти про тюремне ув'язнення

Мінфін США попередив порушників цінової стелі для російської нафти про тюремне ув’язнення

28 лис 2023, 18:29
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Міністерство фінансів США направило 30 компаніям, які контролюють близько 100 танкерів, листи з вимогою надати розлогу інформацію та документи про перевезення і компанії, які беруть участь у них.


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У листі містилася погроза тюремного ув’язнення, якщо отримувачі не виконають вимоги в повному обсязі, стверджують журналісти Bloomberg.

Власники нафтових танкерів в Греції зменшили кількість російської нафти, яку вони транспортують. Це рішення може в результаті зламати ланцюги доставки російської нафти, вважають у Bloomberg.

Згідно із даними відстеження суден, кількість грецьких танкерів, що прямують до росії, цього місяця скоротиться на 25% порівняно з жовтнем і на 60% порівняно з червнем.

Раніше цього місяця Міністерство фінансів США налякало деяких власників танкерів, попросивши їх пояснити, що вони зробили для дотримання встановленого «Групою семи» граничного рівня цін на російську нафту — 60 дол. за барель або нижче.

Очевидне зменшення участі Греції збіглося з ознаками того, що загальний обсяг російського експорту також скоротиться. Таке падіння суперечило б меті встановлення верхньої межі ціни, яка полягає в тому, щоб зберегти поставки російської нафти, позбавивши росію доходів. Все ще можливо, що деякі грецькі власники повернуться до торгівлі з рф, коли вони матимуть час повністю оцінити листи Мінфіну США, — повідомило видання.

В копії одного з листів, з якою ознайомилось Bloomberg, містився запит на надання широкої інформації та документації про поставки і компанії, яким транспортуються грузи. Там же містилася погроза кримінального переслідування, якщо одержувачі не виконають поставлені вимоги.

Представники двох страхових компаній також повідомили, що тон розмов з владою змінився протягом останніх тижнів, що свідчить про більш суворе дотримання ліміту.

Джерело: Ракурс


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