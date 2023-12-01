росію виключили з ради Міжнародної морської організації. Фото:

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росію виключили з нового складу Ради Міжнародної морської організації на 2024−2025 роки.

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У п’ятницю, 1 грудня, Асамблея Міжнародної морської організації обрала новий склад Ради. Країни-агресора там не виявилося. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х.

За словами глави держави, таке рішення є справедливим, бо ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж російська федерація.

Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок, — зазначив він.

Як відомо, Міжнародна морська організація — це спеціалізована установа ООН, яка слугує майданчиком для співробітництва та обміну інформацією з технічних питань, пов’язаних із міжнародним торговельним судноплавством. росія була членом цієї організації у 2022−2023 роках.

У Міжнародній морській організації присутні США, Китай, Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада, Нідерланди, Італія, Японія, Норвегія, Греція, Панама, Республіка Корея, Бразилія, Індія, Іспанія, Швеція, Об'єднані Арабські Емірати та Австралія.

Нагадаємо, 29 листопада росію не переобрали до складу Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї на 2024 рік. Натомість членство в ОЗХЗ отримали Україна, Польща та Литва. Україна вперше отримала місце в цьому органі.