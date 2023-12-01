Українські далекобійники призупинили голодування. Фото: «Суспільне»

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Українські далекобійники призупинили голодування на пункті пропуску «Краківець — Корчова».

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Відповідне рішення було ухвалене після переговорів з польськими перевізниками. Участь у перемовинах брав і консул. Сторони домовилися, що через пункт пропуску проїжджатимуть сім вантажівок на годину. При цьому поза чергою пропускатимуть гуманітарні та військові вантажі, які прямують до України. Про це 1 грудня повідомило «Суспільне».

Після переговорів українські водії призупинили голодування, але заявили про готовність продовжити його, якщо перевізники Польщі порушать домовленості до 3 грудня.

Нагадаємо, 1 грудня українські далекобійники оголосили голодування через блокування кордону з Польщею. Водії вимагають, аби польські страйкарі пропускали більшу кількість вантажівок, бо у ніч з 30 листопада на 1 грудня польські прикордонники не пропустили жодного українського вантажного автомобіля через пункт пропуску «Краковець-Корчова».

Згодом сьогодні стало відомо, що Україна та Польща погодили заходи для часткового розблокування кордону. Сторони домовилися про відкриття пункту пропуску «Угринів — Долгобичув» для проїзду порожніх вантажівок.

Джерело: «Суспільне»