Рашисти активно застосовують керовані авіабомби, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n189958-rosiyski-kerovani-aviabomby-staly-realnou-problemou-ignat.html

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Російські загарбники все частіше застосовують керовані авіабомби на фронті — якщо пів року тому пуски КАБів були поодинокими, то тепер їх може бути до сотні на день.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє сьогодні, 3 грудня, видання Liga.net.

Вчора дуже багато було їх було запущено в сторону півдня, — зазначив Ігнат.

Він наголосив, що хоча КАБ летить неточно, це все ж 500-кілограмова бомба.

Вибухівки там багато, і вони беруть масованими ударами. Були вже і близько ста за добу показники скидання бомб, — наголосив Ігнат. — Тому це реальна проблема, і ми не просто так говоримо громадянам. Це меседж і західним партнерам, що нам потрібна зброя, далекобійні системи протиповітряної оборони і якнайшвидше F-16, які могли б протистояти російським літакам.

Джерело: Liga.net