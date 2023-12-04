Шторм у Чорному морі змив насип окупантів, який з'єднував острів Джарилгач з Херсонською областю. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189987-shtorm-u-chornomu-mori-zmyv-nasyp-okupantiv-yakyy-ziednuvav-djarylgach-z-hersonschynou.html

Ракурс

Шторм у Чорному морі зруйнував насип російських загарбників, що з'єднував острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області.

.

Під час шторму, який вирував упродовж 26−27 листопада, море у трьох місцях перемило косу, яка зʼєднує острів з материком. На цьому острові окупанти розмістили військовий полігон. Таким чином, окупанти принаймні тимчасово втратили можливість дістатися до острова. Про це повідомив Центр журналістських розслідувань.

Як відомо, Джарилгач, що розташований навпроти Скадовська, — це найбільший острів України та Чорного моря. Вся його територія та частина прилеглої акваторії входить у Джарилгацький національний природний парк. З перших днів повномасштабного вторгнення острів перебуває під російською окупацією.

Нагадаємо, іноземні аналітики заявляли, що шторм у Криму зніс загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від атак ЗСУ. Ці загородження окупантів або були змиті через шторм на морі, або були зняті росіянами, щоб запобігти будь-якій шкоді для них.