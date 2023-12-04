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Ракурс
Окупанти обстріляли дитячий садок у Херсоні. Фото: Олександр Прокудін

Окупанти обстріляли дитсадок у Херсоні, є постраждалий

4 гру 2023, 12:49
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Російська армія обстріляла дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона.


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Воєнні злочинці рф завдали підступного удару в понеділок, 4 грудня. Внаслідок обстрілу, що стався близько 11.00, у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна. Попередньо відомо про одну постраждалу особу. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Російська армія атакувала дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Попередньо, постраждала одна людина. Інформація уточнюється, — зазначив очільник області.

Окупанти обстріляли дитячий садок у Херсоні. Фото: Олександр Прокудін

Окупанти обстріляли дитячий садок у Херсоні. Фото: Олександр Прокудін

Окупанти обстріляли дитячий садок у Херсоні. Фото: Олександр Прокудін

Нагадаємо, 3 грудня російська армія вдарила по житловій забудові. Було влучання у будинок і територію поблизу, у територію двох лікарень. На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Травми дістали семеро осіб — двоє чоловіків та п’ятеро жінок.

Джерело: Ракурс


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