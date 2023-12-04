Сійярто підтвердив, що Порошенко хотів зустрітися з Орбаном

Сійярто підтвердив, Порошенко хотів зустрітися з Орбаном

https://racurs.ua/ua/n189998-siyyarto-pidtverdyv-poroshenko-hotiv-zustritysya-z-orbanom.html

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Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Петро Порошенко дійсно хотів зустрітися з премʼєром Віктором Орбаном.

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Він каже, що зустріч мала відбутися з ініціативи Порошенка. Тему зустрічі він не розкрив, повідомляє Telex.

Партія «Європейська солідарність», як і Порошенко, повідомляли про його заплановані зустрічі у Польщі та США. Про Орбана не згадувалося. Лідера партії «ЄС» не випустили з України 1 грудня. Відмову у виїзді він назвав «антиукраїнською диверсією».

Згодом перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що це він скасував відрядження Порошенка. Він отримав листа з грифом «Для службового користування», зміст якого відмовився розголошувати.

Порошенка не випустили за кордон, бо його заплановану зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном могла використати росія для «провокацій на міжнародній арені», заявили в СБУ.

Контррозвідка має дані про підготовку росіянами масштабної операції, яка має змінити настрої партнерів України. Частиною цієї операції, кажуть у СБУ, є залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їхніх візитів до третіх країн. За задумом спецслужб рф, це все — заради початку переговорів і заморожування війни.

СБУ зверталася до Офісу президента, уряду і парламенту, щоб ті врахували інформацію про плани ворога, тому керівництво Ради не дало дозвіл на відрядження Порошенка.

Лідера партії «Європейська солідарність» не випустили з України 1 грудня. Він казав, що в нього заплановані «десятки зустрічей» у Польщі та США. Про Орбана він не згадував, а відмову у виїзді назвав «антиукраїнською диверсією».

Згодом перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що це він скасував відрядження Порошенка. Він отримав листа з грифом «Для службового користування», зміст якого відмовився розголошувати.