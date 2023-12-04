ВРП дозволила арешт чотирьох суддів у справі про хабар на 35 тис. доларів

Вища рада правосуддя 4 грудня дозволила утримувати під вартою суддів Київського апеляційного суду Ігоря Паленика, Юрія Сливи та Віктора Глиняного. «За» проголосували 15 з 15 присутніх членів ВРП.

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Суддів підозрюють в отриманні 35 тис. доларів хабаря за зняття арешту з двох літаків української авіакомпанії «Константа».

Один із літаків, за даними слідства, використовувала компанія «Мотор Січ», почесним президентом якої був В’ячеслав Богуслаєв, підозрюваний у сприянні рф.

За версією слідства, суддя Дзюбін був посередником, інші троє суддів розглядали справу Богуслаєва.

Тепер прокуратура може подавати клопотання до ВАКС для обрання запобіжного заходу для суддів.

Під час засідання прокурора САП Борис Василенков розповів, що Дзюбін одержав 35 тис. дол. неправомірної вигоди, з яких 10 тис. залишив собі. Решті 25 тис. він передав судді Ігорю Паленику в коробці з-під віскі. Водночас Паленик обміняв 16,6 тис. дол. на інші купюри і передав їх колегам Юрію Сливі та Віктору Глиняному (по 8,3 тис.). Кошти Сливі передали і завуалювали їх як пачку кави: «Ось я тобі (Сливі) передаю пачку з кавою, дуже гарна кава, розчинна, ти колись мені давав і я тобі даю». Передачу коштів Глиняному теж завуалювали передачу як нібито рекламну брошуру: «Дуже гарний інтернет провайдер, ти (Глиняний) маєш скористатися і прочитати брошуру».

Сам Дзюбін госпіталізований. Захист заперечував проти подання і вважав, що кошти підкинули, — написав про сьогоднішнє засідання ВРП журналіст Олег Новіков.