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Ракурс
Саміт ЄС буде позитивним для України — Reuters про проект підсумкової угоди

Саміт ЄС буде позитивним для України — Reuters про проект підсумкової угоди

4 гру 2023, 21:44
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Посли ЄС 5 грудня розпочнуть обговорення вступних переговорів з Україною.


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Reuters повідомляє, що розпочнеться обговорення проекту угоди саміту лідерів країн Євросоюзу, що відбудеться 14−15 грудня.

Зустріч послів є початком підготовки до грудневого саміту, на якому обговорять не лише євроінтеграцію України, а й Молдови, Грузії, Боснії та інших країн.

Як зазначається у проекті документа, «Єврорада вирішує відкрити переговори про членство з Україною та Молдовою».

Крім того, лідери ЄС заявлять про готовність розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною щодо членства, коли країна виконає необхідні умови. Також у проекті декларації йдеться, що ЄС готовий надати Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС, «коли і якщо країна виконає необхідні умови».

Як підкреслює агентство з посиланням на європейських дипломатів, це перша версія підсумкової декларації, яка, як очікується, буде змінена під час переговорів між представниками країн-членів до саміту.

Джерело: Ракурс


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