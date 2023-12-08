У тимчасово окупованому Криму — значний дефіцит поліцаїв через війну, яку розпочав російський диктатор володимир путін.

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Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Кадрове недоукомплектування фейкових відділків поліції сягає до 35%. Причиною є відрядження, аби покрити такий же дефіцит на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що значна кількість відряджених поліцаїв вже загинула, захищаючи режим путіна.

Відтак ворог вимушений знижувати критерії необхідні для відбору поліцаїв, та відряджати на півострів поліцаїв з Кубані, які відмовляються їхати на Херсонщину та Запоріжжя, адже на півострові безпечніше, — зазначають у ЦНС й закликають повідомляти про місця скупчення ворога та його бази можна у відповідному чат-боті.