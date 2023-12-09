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Нехай путін не чекає, що ми відступимо від підтримки України - Шольц
Нехай путін не чекає, що ми відступимо від підтримки України — Шольцhttps://racurs.ua/ua/n190173-nehay-putin-ne-chekaie-scho-my-vidstupymo-vid-pidtrymky-ukrayiny-sholc.htmlРакурс
росія руйнує безпеку в Європі. Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими країнами.
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Про це 9 грудня заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на конференції Соціал-демократичної партії Німеччини.
Шольц також заявив про «російський імперіалізм» та відмову рф постачати Європу газом.
Серед тез Олафа Шольца був аналіз економічного впливу війни в Україні на Європу.
Про економічні наслідки війни
Ми боролися і з економічними наслідками цієї війни, які торкнулися Німеччини, Європи та всього світу. Насамперед зросли ціни на енергію та продовольство, — сказав Шольц. — Це також наслідки російського імперіалізму. <…> Ми також боролися із зростанням цін на енергію. На [світових] ринках за енергію довелося платити майже вдесятеро більше, а іноді й вище. І росія, саме росія припинила постачання Європи енергією.
Про ціни на газ
Саме російський президент зупинив постачання газу неушкодженими газопроводами. Таким чином, було поставлено під питання 50% постачання Німеччини газом. 50 млрд. куб. м газу, які йшли через них, стали недоступними. Усього по Європі це 120 млрд куб. м, які раніше постачалися з росії і яких не стало. Це має наслідки цін.
Тому ми діяли швидко та невідкладно. Ми подбали про нові шляхи постачання газу: більше газу з Норвегії газопроводами, більше газу з портів Західної Європи, розширення нашої інфраструктури, щоб газ міг надходити з півночі і з півдня. І будівництво ЗПГ-терміналів на узбережжі Північної Німеччини з неймовірною швидкістю, небаченою в Німеччині раніше. Це ми провели Німеччину через цю зиму!
Про вторгнення рф
росія вторглася до України. Жахливий напад на громадянок та громадян України. Жахливий напад з боку країни, яка має і так найбільшу територію в Європі, з боку ядерної держави на другу за площею державу Європи. І в безпосередній близькості до нас.
Шольц заявив, що цим нападом росія скасувала всі угоди останніх десятиліть про мир та безпеку в Європі, коли країни домовились не змінювати європейські кордони за допомогою насильства.
Ми не хочемо жити у світі, де велика країна домінує і визначає, що відбувається у маленькій країні по сусідству, керує там, зокрема, внутрішньою політикою. Ми не хочемо, щоб маленькі країни боялися великих. Це і є мир та безпека в Європі, — сказав канцлер Німеччини.
Німеччина навіть повинна бути готова до того, що їй доведеться робити ще більше, «коли інші ослабнуть», сказав він, очевидно, натякаючи на неясну політичну ситуацію в США перед президентськими виборами в наступному році.
Президент путін не може очікувати, що ми відступимо, — підкреслив Шольц.
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