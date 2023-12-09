Нехай путін не чекає, що ми відступимо від підтримки України - Шольц

росія руйнує безпеку в Європі. Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими країнами.

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Про це 9 грудня заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на конференції Соціал-демократичної партії Німеччини.

Шольц також заявив про «російський імперіалізм» та відмову рф постачати Європу газом.

Серед тез Олафа Шольца був аналіз економічного впливу війни в Україні на Європу.

Про економічні наслідки війни

Ми боролися і з економічними наслідками цієї війни, які торкнулися Німеччини, Європи та всього світу. Насамперед зросли ціни на енергію та продовольство, — сказав Шольц. — Це також наслідки російського імперіалізму. <…> Ми також боролися із зростанням цін на енергію. На [світових] ринках за енергію довелося платити майже вдесятеро більше, а іноді й вище. І росія, саме росія припинила постачання Європи енергією.

Про ціни на газ

Саме російський президент зупинив постачання газу неушкодженими газопроводами. Таким чином, було поставлено під питання 50% постачання Німеччини газом. 50 млрд. куб. м газу, які йшли через них, стали недоступними. Усього по Європі це 120 млрд куб. м, які раніше постачалися з росії і яких не стало. Це має наслідки цін.

Тому ми діяли швидко та невідкладно. Ми подбали про нові шляхи постачання газу: більше газу з Норвегії газопроводами, більше газу з портів Західної Європи, розширення нашої інфраструктури, щоб газ міг надходити з півночі і з півдня. І будівництво ЗПГ-терміналів на узбережжі Північної Німеччини з неймовірною швидкістю, небаченою в Німеччині раніше. Це ми провели Німеччину через цю зиму!