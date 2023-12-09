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Ракурс
Пекін намагається втрутитися у вибори на Тайвані, щоб змусити острів прийняти його суверенітет

Пекін намагається втручатися у вибори на Тайвані, щоб змусити острів прийняти його суверенітет

9 гру 2023, 19:27
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Керівництво Китаю розглядає втручання у вибори Тайваню.


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Reuters пише, що, за даними розвідки, зібраними Тайбеєм, вищі китайські лідери провели зустріч на початку цього місяця, щоб «скоординувати» зусилля уряду, спрямовані на те, щоб вплинути на вибори в Тайвані в наступному році.

Офіційні особи Тайваню попередили, що Пекін намагається підштовхнути виборців до кандидатів, які прагнуть тісніших зв’язків з Китаєм на президентських і законодавчих виборах 13 січня.

Китай посилює військовий і політичний тиск, щоб спробувати змусити острів з демократичним управлінням прийняти його суверенітет.

Згідно з внутрішньою тайванською службовою запискою, зустріч була зосереджена на «забезпеченні ефективності та координації різних робіт щодо виборів на Тайвані». Відповідні відомства отримали завдання розробити інформаційно-пропагандистські програми, які включають обмін досвідом з тайванськими політиками та надання знижок на авіаквитки для тайванців, які проживають у Китаї, щоб вони могли прилетіти додому для участі в голосуванні.

Китай продовжуватиме розігрувати наратив про вибір між миром і війною, який стверджує, що якщо Демократична прогресивна партія (ДПП) залишиться при владі, війна з Китаєм є ймовірною, — йдеться в доповіді.

Наразі кандидат у президенти від ДПП, віце-президент Вільям Лай, лідирує в опитуваннях.

Джерело: Ракурс


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