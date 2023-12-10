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Ракурс
Росіяни по-новому облаштувують окопи на фронті. Фото: Defence Express

Новий вид облаштування ворожих окопів зафіксували ЗСУ (ФОТО)

10 гру 2023, 19:48
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Російські загарбники намагаються захиститися від українських БПЛА.


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Так, солдати рф будують над окопами навіси з підручних матеріалів. При цьому окупанти закривають окопи навіть з боків. Також ворог активно використовує так званий окопний РЕБ. Новий вид облаштування ворожих позицій зафіксували бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ. Про це йдеться на сторінці підрозділу у Facebook.

Аналітики Defence Express зазначили, що ці конструкції все ж створюють перешкоду для скидів боєприпасів з дронів, а також заважає ударам FPV-дронів.

На думку фахівців, появи подібних споруд росіян на фронті спричинять поширення більш потужних БПЛА для скидів мінометних мін. Експерти упевнені, що FPV-дрони й надалі будуть актуальними, бо дозволяють знищувати як особовий склад, так і техніку російської армії.

Росіяни по-новому облаштувують окопи на фронті. Фото: Defence Express

Нагадаємо, днями в Херсонській області бійці Національної гвардії знищили дві військові вантажівки російських окупантів. Для цього аеророзвідники 11 бригади ім. М. Грушевського використали дрони.

Джерело: Defence Express

Джерело: Ракурс


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