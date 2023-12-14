путін спілкується з народом на росії - найцікавіше показують на екрані

https://racurs.ua/ua/n190339-putin-spilkuietsya-z-narodom-na-rosiyi-naycikavishe-pokazuut-na-ekrani-foto.html

Ракурс

На росії 14 грудня відбувається прес-конференція та «пряма лінія» володимира путіна.

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Це перша велика прес-конференція російського диктатора за час повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Його вже запитали про те, коли закінчиться війна в Україні і щодо мобілізації у рф. Ось що він відповів:

Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей.

путін стверджує, що цілі «СВО» не змінились. Знову згадав «денацифікацію», «демілітаризацію» і нейтральний статус України. Росіян та українців вчергове назвав «єдиним народом», а Одесу — «російським містом».

Він знову встиг розповісти про «нациста» Бандеру, фашистів у Києві та «накачування України іноземною зброєю». Також нарікає, що «Україні всі привозять на халяву» — і танки, і ППО. Він визнає, що Захід дав Україні все, що обіцяв, навіть більше, а також ледве не плаче від образи — йому навіть хвалені партнери жодної допомоги добровільно не пропонують.

Про можливість другої хвилі мобілізації путін відповів так:

На сьогодні у цьому немає необхідності.

Утім, на питання про те, чи будуть демобілізовані мобілізовані торік, путін не відповів. Також на екрані в залі вивели питання до нього через СМС:

Чому ваша реальність розходиться з нашою дійсністю?".

Відповіді не було.

Торік на тлі повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Кремль не проводив пресконференцію.

Під час конференції путіна в залі розмістили великий екран куди виводять запитання від росіян.

І ось тут вже починається цікавеньке.

Росіяни запитують, наприклад, таке:

Чому росія по ТБ зовсім не сходиться з реальність? Коли закінчиться війна в Україні? Чому при переїзді через Кримський міст включається роумінг? Чим має закінчитися «СВО»?

Питають і про психологічну допомога родичам загиблих учасників війни, газ в Росії, «хто після вас буде президентом росії?», а також про те, «чому немає пільг для тих, хто служив в ПВК «Вагнера»?".