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путін спілкується з народом на росії - найцікавіше показують на екрані
путін спілкується з народом на росії — найцікавіше показують на екрані (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190339-putin-spilkuietsya-z-narodom-na-rosiyi-naycikavishe-pokazuut-na-ekrani-foto.htmlРакурс
На росії 14 грудня відбувається прес-конференція та «пряма лінія» володимира путіна.
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Це перша велика прес-конференція російського диктатора за час повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Його вже запитали про те, коли закінчиться війна в Україні і щодо мобілізації у рф. Ось що він відповів:
Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей.
путін стверджує, що цілі «СВО» не змінились. Знову згадав «денацифікацію», «демілітаризацію» і нейтральний статус України. Росіян та українців вчергове назвав «єдиним народом», а Одесу — «російським містом».
Він знову встиг розповісти про «нациста» Бандеру, фашистів у Києві та «накачування України іноземною зброєю». Також нарікає, що «Україні всі привозять на халяву» — і танки, і ППО. Він визнає, що Захід дав Україні все, що обіцяв, навіть більше, а також ледве не плаче від образи — йому навіть хвалені партнери жодної допомоги добровільно не пропонують.
Про можливість другої хвилі мобілізації путін відповів так:
На сьогодні у цьому немає необхідності.
Утім, на питання про те, чи будуть демобілізовані мобілізовані торік, путін не відповів. Також на екрані в залі вивели питання до нього через СМС:
Чому ваша реальність розходиться з нашою дійсністю?".
Відповіді не було.
Торік на тлі повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Кремль не проводив пресконференцію.
Під час конференції путіна в залі розмістили великий екран куди виводять запитання від росіян.
І ось тут вже починається цікавеньке.
Росіяни запитують, наприклад, таке:
Чому росія по ТБ зовсім не сходиться з реальність? Коли закінчиться війна в Україні? Чому при переїзді через Кримський міст включається роумінг? Чим має закінчитися «СВО»?
Питають і про психологічну допомога родичам загиблих учасників війни, газ в Росії, «хто після вас буде президентом росії?», а також про те, «чому немає пільг для тих, хто служив в ПВК «Вагнера»?".
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