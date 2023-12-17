Австрія погодилася розблокувати новий пакет санкцій проти рф. Фото:

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Австрія розблокувала 12-й пакет європейських санкцій проти російської федерації.

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У Відні ухвалили таке рішення після того, як Україна виключила зі списку міжнародних спонсорів війни банківську групу Raiffeisen Bank International. Австрійська влада наполягала на виключенні банку з цього «чорного списку» й це мало мотивувати компанії, що ведуть бізнес у рф та підтримують армію агресора у вигляді сплати податків. Про це повідомило Reuters.

Австрійське застереження щодо санкцій скасоване, — цитує агентство одного з європейських дипломатів.

Зазначається, що український список міжнародних спонсорів війни не має юридичної сили, але має символічне значення, бо посилює тиск громадськості на Raiffeisen з вимогою піти з території країни-агресора. Австрійський банк раніше заявляв про готовність це зробити, але цього досі не сталося.

Нагадаємо, 12 грудня посли ЄС не узгодили 12-й пакет санкцій проти росії, бо Відень скаржився на те, що Україна внесла банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

А лідери Євросоюзу голосували за 12-пакет санкції проти росії за відсутності канцлера Австрії Карла Негаммера, бо той на момент ухвалення рішення був відсутнім у залі.

Джерело: Reuters